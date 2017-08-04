В США задержан программист, остановивший вирус WannaCry

Сотрудники ФБР задержали эксперта по компьютерной безопасности, остановившего распространение вируса WannaCry, который поразил сотни тысяч компьютеров в различных странах мира.

Как сообщает информационное агентство Reuters, речь идет о 23-летнем Маркусе Хатчинсе из Великобритании. Программист, который в мае нашел "выключатель" в вирусе, был задержан после конференции по компьютерной безопасности в Лаг-Вегасе (штат Невада).

Хатчинс подозревается в создании и распространении трояна Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

Как отмечает РИА Новости, задержание Хатчинса, пользующегося большим авторитетом среди программистов, стал шоком для многих из них.

Масштабная кибератака с использованием вируса WannaCry, который выводил из строя компьютеры и требовал выкуп, имела место 12 мая. Она затронула около 300 тысяч пользователей в 150 странах.