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В мире

В США задержан программист, остановивший вирус WannaCry

время публикации: 01:05 | последнее обновление: 01:24 блог версия для печати фото
В США задержан программист, остановивший вирус WannaCry

Сотрудники ФБР задержали эксперта по компьютерной безопасности, остановившего распространение вируса WannaCry, который поразил сотни тысяч компьютеров в различных странах мира.

Как сообщает информационное агентство Reuters, речь идет о 23-летнем Маркусе Хатчинсе из Великобритании. Программист, который в мае нашел "выключатель" в вирусе, был задержан после конференции по компьютерной безопасности в Лаг-Вегасе (штат Невада).

Хатчинс подозревается в создании и распространении трояна Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

Как отмечает РИА Новости, задержание Хатчинса, пользующегося большим авторитетом среди программистов, стал шоком для многих из них.

Масштабная кибератака с использованием вируса WannaCry, который выводил из строя компьютеры и требовал выкуп, имела место 12 мая. Она затронула около 300 тысяч пользователей в 150 странах.

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