Администрация Трампа развернула кампанию против утечек информации

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что американское правительство в рамках кампании по борьбе с утечками секретной информации намерено добиваться того, чтобы журналистов можно было обязать раскрывать свои источники, сообщает Reuters.

"Мы уважаем важную роль, которую играет пресса, и будем уважать журналистов, но это уважение не может быть неограниченным", - заявил Сешнс.

Это может означать, что если администрация Дональда Трампа пересмотрит политику правительства в отношении журналистов, суды смогут более легко приговаривать журналистов к тюремным срокам за отказ раскрыть свои источники.

Сешнс также заявил, что обвинения в утечке секретной информации уже были предъявлены четверым государственным чиновникам.