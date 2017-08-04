Из затопленного рудника в Якутии эвакуируют 150 человек

В пятницу, 4 августа, произошло затопление рудника "Мир" в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) в России. В момент происшествия в шахте находилось около 150 человек. Данных о погибших и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), рудник затопило грунтовыми водами одной из насосных станций.

На месте происшествия работают 3 отделения Якутского военизированного горноспасательного отряда и оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

По сведениям якутского информационного агентства ЯСИА, в город Мирный вылетел Сергей Иванов, глава алмазодобывающей компании "АЛРОСА", которой принадлежит рудник.