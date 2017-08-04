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В мире

Из затопленного рудника в Якутии эвакуируют 150 человек

время публикации: 13:44 | последнее обновление: 13:57 блог версия для печати фото
Из затопленного рудника в Якутии эвакуируют 150 человек

В пятницу, 4 августа, произошло затопление рудника "Мир" в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) в России. В момент происшествия в шахте находилось около 150 человек. Данных о погибших и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), рудник затопило грунтовыми водами одной из насосных станций.

На месте происшествия работают 3 отделения Якутского военизированного горноспасательного отряда и оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

По сведениям якутского информационного агентства ЯСИА, в город Мирный вылетел Сергей Иванов, глава алмазодобывающей компании "АЛРОСА", которой принадлежит рудник.

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