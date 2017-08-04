Навальному продлили условный срок по делу "Ив Роше"

Симоновский суд Москвы продлил на год испытательный срок политику Алексею Навальному по делу о хищении средств компании "Ив Роше", сообщает "Интерфакс".

Таким образом, оппозиционер, по мнению властей, не сможет принимать участие в выборах до конца 2020 года.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что в связи с судимостью у Навального нет шансов зарегистрироваться на президентских выборах 2018 года.

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищении путем мошенничества и легализации денежных средств компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". Согласно решению суда, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Его брат Олег получил 3,5 года лишения свободы.





