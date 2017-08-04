Мужчина, ударивший корреспондента НТВ в прямом эфире, получил пять суток ареста

Замоскворецкий суд Москвы назначил наказание в виде пяти суток административного ареста Александру Орлову, подозреваемому в нападении на журналиста телеканала НТВ во время празднования Дня ВДВ в Парке Горького 2 августа.

"Орлова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП), ему назначено наказание виде пяти суток", – сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль в четверг, 3 августа.

Согласно сообщению пресс-службы МВД РФ, в отношении Орлова также расследуется уголовное дело о нанесении побоев. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось ранее, во время репортажа из Парка Горького в кадре появился нетрезвый и матерящийся мужчина крепкого телосложения, который нанес корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву удар кулаком правой руки в челюсть. На этом эфир был прерван.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.