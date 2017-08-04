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В мире

ЕС расширит санкции против России из-за поставок в Крым немецких турбин

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
ЕС расширит санкции против России из-за поставок в Крым немецких турбин

Евросоюз в пятницу, 4 августа, примет решение о расширении санкций в адрес России в связи с поставками в Крым турбин немецкой компании Siemens в обход санкций, под которые попадает поставка европейского оборудования на аннексированный полуостров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

В прошлом месяце Германия предложила в связи со скандалом с Siemens расширить санкционный "черный список" и внести в него еще четырех российских чиновников, в частности служащих министерства энергетики, и три российские компании, в том числе предприятие "Технопромэкспорт".

Напомним, российское предприятие "Технопромэкспорт" приобрело у немецкой компании Siemens четыре газовые турбины, якобы для установки в Тюмени. В начале июля руководство Siemens заявило, что две из четырех турбин были доставлены в Крым против воли и без ведома руководства компании. 12 июля концерн Siemens подал судебный иск против "Технопромэкспорта", требуя вернуть турбины в пункт назначения оборудования.

Несколькими днями позже источники информационного агентства Reuters сообщили, что в порт Феодосии были доставлены две новые газовые турбины – предположительно, немецкой компании Siemens. Источники информационного агентства не располагали подтверждением того, что доставленные в Феодосию турбины действительно произведены концерном Siemens, однако утверждали, что форма и размер оборудования подходят под описание германских турбин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что турбины для Крыма произведены в России.

19 июня 2017 года Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Утвержденные Евросоюзом ограничения распространяются на граждан и на компании стран ЕС. В частности, под санкции попадает импорт из Евросоюза энергетического оборудования.

Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июля 2017 г.
СМИ: в Германии заявили о возможном осложнении отношений с Россией из-за поставок в Крым немецких турбин
// NEWSru.co.il // В мире // 13 июля 2017 г.
Reuters: Россия продолжает в обход санкций поставлять в Крым немецкие турбины
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма
// NEWSru.co.il // В мире // 20 февраля 2017 г.
Иран продает России турбины для крымских ТЭЦ – в обход санкций ЕС
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 июня 2015 г.
"Ведомости": Siemens продаст Крыму турбины для электростанций – в обход санкций







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