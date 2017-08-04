Стрельба в парке развлечений в Сан-Франциско, трое раненых

Вечером в четверг, 3 августа, в парке развлечений Долорес в Сан-Франциско произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, один из которых получил крайне тяжелые ранения. В числе пострадавших оказался один несовершеннолетний, сообщает местный сайт sfgate.com.

Стрелявшие скрылись. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Судя по имеющейся информации, выстрелы раздались вскоре после того, как две группы молодых мужчин ожесточенно спорили неподалеку от парка.

Когда стало ясно, что речь идет не о фейерверке, а о стрельбе, в парке, где в это время находились сотни людей, в том числе дети, началась паника.