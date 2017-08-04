WSJ: в Вашингтоне созвано большое жюри по "российскому делу"

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи окружения президента США Дональда Трампа с Кремлем, созвал большое жюри в Вашингтоне, пишет издание The Wall Street Journal.

По мнению авторов публикации, Дела Квентина Уилбера и Байрона Тау, это может свидетельствовать об интенсификации расследования по поводу предполагаемого вмешательства российских властей в ход американских президентских выборов.

По сведениям агентства Reuters, большое жюри жюри уже приступило к отправке повесток для дачи показаний в связи со встречей между сыном президента Дональдом Трампом-младшим и адвокатом из России Натальей Весельницкой.

Как отмечает РИА Новости, в последние недели большое жюри приступило к работе при спецкомитете Мюллера.

Специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб заявил, что в администрации президента ничего не знают о создании большого жюри, но поддерживают любые усилия по ускорению расследования.