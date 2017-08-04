Затопление рудника в Якутии: судьба 9 горняков остается неизвестной

Спасатели извлекли на поверхность из затопленного рудника "Мир" в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) 142 человека, однако судьба еще девяти горняков остается неизвестной.

Поиски оставшихся под землей рабочих продолжаются, однако связь с ними до сих пор не установлена.

Напомним, в пятницу, 4 августа, произошло затопление рудника "Мир" в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) в России. В момент происшествия в шахте находился 151 человек.

Рудник затопило грунтовыми водами одной из насосных станций.