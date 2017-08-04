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В мире

Затопление рудника в Якутии: судьба 9 горняков остается неизвестной

время публикации: 20:31 | последнее обновление: 20:31 блог версия для печати фото
Затопление рудника в Якутии: судьба 9 горняков остается неизвестной

Спасатели извлекли на поверхность из затопленного рудника "Мир" в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) 142 человека, однако судьба еще девяти горняков остается неизвестной.

Поиски оставшихся под землей рабочих продолжаются, однако связь с ними до сих пор не установлена.

Напомним, в пятницу, 4 августа, произошло затопление рудника "Мир" в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) в России. В момент происшествия в шахте находился 151 человек.

Рудник затопило грунтовыми водами одной из насосных станций.

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// NEWSru.co.il // В мире // 4 августа 2017 г.
Из затопленного рудника в Якутии эвакуируют 150 человек







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Пятница, 4 августа 2017 г.
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