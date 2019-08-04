"На почве ненависти": массовое убийство в Техасе

В субботу, 3 августа, в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо в штате Техас (США) 21-летний Патрик Крусиус, житель города Аллен, открыл огонь по людям из автоматической винтовки АК-47 ("Калашников"), убив не менее 20 из них и ранив 26 человек.

Информацию о гибели 20 человек подтвердил губернатор штата Техас Грег Эббот.

Среди жертв, по меньшей мере, трое граждан Мексики. Девять пострадавших в тяжелом или критическом состоянии.

Стрелявший задержан, он добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов, сообщил официальный представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес.

Отметим, что Эль-Пасо находится на границе с Мексикой. В этом городе проживает множество мексиканцев.

Сообщение о стрельбе в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо поступило в 10:36 по местному времени. Полицейские прибыли на место происшествия через шесть минут, сообщает CNN. У полиции изначально были сведения о стрельбе в торговых центрах Walmart и Cielo Vista Mall, речь идет о большой территории, для оцепления и установления контроля над которой потребовалось значительное время. Позже прибыли агенты ФБР и сотрудники пограничной службы. Операция по нейтрализации стрелявшего длилась около получаса.

Патрик Крусиус дал первые показания. В полиции пока заявляют, что мотивы его действий не установлены. Дело возбуждено по статье о преступлении на почве ненависти.

Однако американские СМИ публикуют информацию о том, что Патрик Крусиус незадолго до нападения опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал действия Брентона Тарранта, совершившего 15 марта 2019 года массовое убийство мусульман в мечетях в Новой Зеландии. В этом манифесте Крусиус заявлял, что защищает Америку от иностранного "нашествия", которое наносит ущерб культуре и экономике его страны.

Президент США Дональд Трамп заявил: "Нет никаких причин или оправданий для убийства невинных людей". Он назвал происшедшее не только трагедией, но и проявлением трусости.





