В воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет умер "патриарх русского шансона" Вилли Токарев, выступавший в США, России, Израиле и многих других странах.

О кончине музыканта радиостанции "Эхо Москвы" сообщил народный артист России, ведущий "Эха" Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.

Вилли Токарев. Краткая биография

Вилли (Вилен) Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской автономной области. В 1945 году Токаревы переехали в Дагестан, в Каспийск. Музыкальное образование Токарев получил в Ленинграде, затем играл в оркестре Анатолия Кролла, ансамблях Жана Татляна, Бориса Рычкова и ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого, работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения.

В 1974 году Вилли эмигрировал в США. Был разнорабочим, почтальоном, таксистом, но уже в 1979 году вышла его первая американская кассета "А жизнь, она всегда прекрасна". Вторая, "В шумном балагане", принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов.

В 80-х годах Токарев работал в русских ресторанах.

Впервые Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами в 1989 году. В 2005 году он переехал в Москву и поселился в доме на Котельнической набережной, открыв там же собственную студию звукозаписи.

У Токарева вышли десятки альбомов и сборников его песен. Он снялся в нескольких фильмах.





