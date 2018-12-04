Адвокат Виктора Януковича заявил, что экс-президент Украины может продолжить лечение в Израиле

Александр Горошинский, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил "Интерфаксу", что его клиент, 17 ноября получивший травму колена, намерен продолжить лечение в Израиле.

По словам адвоката, такую рекомендацию дал Януковичу израильский специалист Эяль Аттиас, которого пригласили к бывшему украинскому президенту для консультации.

Как утверждает Горошинский, Аттиас намерен обсудить с Януковичем обследование и, в случае необходимости, хирургическое вмешательство в израильской клинике.

Украинский телеканал 24 отмечает, что адвокат отказался назвать диагноз, который поставили его подзащитному врачи.

Травму экс-президент получил во время игры в теннис.