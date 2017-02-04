4 февраля 2017 г.
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В мире

Теракт в Париже пытался совершить сын генерала египетской полиции

время публикации: 18:52 | последнее обновление: 18:56 блог версия для печати фото
Теракт в Париже пытался совершить сын генерала египетской полиции

Отец египтянина, попытавшегося 3 февраля совершить теракт в Лувре, настаивает на невиновности своего сына. В интервью телеканалу "Аль-Арабия" он сказал, что располагает доказательствами невиновности молодого человека.

Рида Рифаи аль-Хамами, генерал полиции в отставке, сказал, что его 29-летний сын Абдалла, тяжело раненый при попытке теракта в Лувре, работает консультантом в одной компании в Шардже (ОАЭ). В Париж он отправился в деловую поездку. По словам генерала, в четверг вечером сын позвонил ему и сказал, что поездка была успешной, в пятницу он намерен купить подарки, а в субботу поедет домой.

Генерал сказал также, что его сын вряд ли отправился бы совершать теракт, взяв с собой купленные подарки и удостоверение личности. По поводу записей в социальных сетях, согласно которым, Абдалла разделял идеологию террористической организации "Исламское государство", аль-Хамами сказал, что, возможно, учетные записи его сына были взломаны.

Нападение было совершено примерно в 9:50 утра около торгового центра Carrousel du Louvre. Злоумышленник с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на четверых вооруженных военнослужащих военного патруля, которые охраняли Лувр в рамках спецоперации Sentinelle. Он успел ранить одного из солдат, но другие военнослужащие открыли огонь на поражение и тяжело ранили нападавшего. Место происшествия было оцеплено полицией. Посетителей Лувра временно эвакуировали. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев и президент Франции Франсуа Олланд назвали происшедшее терактом. Политическое руководство страны поблагодарило военнослужащих, которые смогли быстро нейтрализовать террориста, что позволило избежать жертв. Проводится расследование, целью которого, помимо прочего, является выявление возможных сообщников террориста.

МИД ОАЭ осудил нападение на военный патруль в Париже.

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// NEWSru.co.il // В мире // 3 февраля 2017 г.
Франция: теракт в Лувре пытался совершить египтянин
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// NEWSru.co.il // В мире // 3 февраля 2017 г.
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