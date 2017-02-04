4 февраля 2017 г.
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07:04 Теракт в Париже попытался совершить египтянин, прибывший из Дубая
В мире

Теракт в Париже попытался совершить египтянин, прибывший из Дубая

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Военный патруль около Лувра. Париж
Лувр. Париж
Полицейский патруль в Париже

По уточненным данным, нападение на военнослужащих, охранявших территорию вокруг парижского музейного комплекса Лувр, 3 февраля совершил 29-летний гражданин Египта, прибывший во Францию из Дубая (ОАЭ) по египетской визе, сообщает сайт france24.com.

Прокуратура Парижа сообщила, что этот человек прибыл во Францию 26 января на законных основаниях: у него была месячная виза, оформленная в Египте.

По состоянию на утро 4 февраля, имя подозреваемого не публикуется.

Нападение было совершено примерно в 9:50 утра около торгового центра Carrousel du Louvre. Злоумышленник с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на четверых вооруженных военнослужащих военного патруля, которые охраняли Лувр в рамках спецоперации Sentinelle. Он успел ранить одного из солдат, но другие военнослужащие открыли огонь на поражение и тяжело ранили нападавшего. Место происшествия было оцеплено полицией. Посетителей Лувра временно эвакуировали. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев и президент Франции Франсуа Олланд назвали происшедшее терактом. Политическое руководство страны поблагодарило военнослужащих, которые смогли быстро нейтрализовать террориста, что позволило избежать жертв. Проводится расследование, целью которого, помимо прочего, является выявление возможных сообщников террориста.

МИД ОАЭ осудил нападение на военный патруль в Париже.



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