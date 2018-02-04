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Обнародованы дневники Арафата: "Италия – это палестинское побережье Средиземного моря"

время публикации: 18:05 | последнее обновление: 18:12 блог версия для печати фото
Ясер Арафат и Сильвио Берлускони
Ясер Арафат с Фиделем Кастро
Ясер Арафат и Саддам Хусейн

Итальянский журнал L’Espresso обнародовал дневники покойного палестинского лидера Ясера Арафата, в которых тот описывает секретную сделку с бывшим главой правительства Италии Сильвио Берлускони, свою дружбу с Фиделем Кастро и другие любопытные подробности ушедшей эпохи.

В рамках упомянутой сделки Арафат обещал итальянскому премьеру воздерживаться от терактов в его стране, а также сообщает, что лгал с целью помочь Берлускони избежать обвинений в мошенничестве, и убеждал иракского лидера Саддама Хусейна не начинать войну с Кувейтом в 1990 году.

Девятнадцать дневников умершего в 2004 году Арафата, который долгое время возглавлял Организацию освобождения Палестины (ООП), находились у попечителей в Люксембурге, а недавно были проданы для изучения французскому фонду.

Сообщение L’Espresso стало первым публичным упоминанием об этих записях, которые подтверждают курсировавшие в прессе слухи о тайном сговоре между Римом и ООП. Именно это соглашение привело к тому, что итальянские власти позволили террористам, захватившим в 1985 году круизный лайнер "Ахилле Лауро", сбежать в Югославию, избегнув таким образом экстрадиции в США.

"Италия – это палестинское побережье Средиземного моря", – цитирует издание горделивое утверждение Арафата.

Отметим, что аналогичная тайная сделка, защищающая Швейцарию от палестинского террора, была заключена в 70-х годах с Женевой, о чем рассказал международный террорист Ильич Рамирес Санчес, более известный под именем "Карлос Шакал".

Дневниковые записи Арафата также свидетельствуют о том, что палестинский лидер солгал итальянской прокуратуре, заявив, что он якобы получил взятку в размере 10 млн лир, которые в действительности получила Социалистическая партия Италии.

В этих мемуарах сообщается и о секретных переговорах Арафата с Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом, которых палестинский террорист называет "прекрасными, замечательными людьми". Напомним, что эти трое получили в 1994 году Нобелевскую премию мира за так называемые "соглашения Осло".

Об этих дневниках Арафат говорил в 1989 году в интервью изданию Vanity Fair: "Я каждый год пополняю свои записи и пишу обо всех секретных переговорах. Все записано, и будущие поколения поймут, что происходило. Это мой долг, потому что я – часть истории".

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