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Арестован тунисец, подозреваемый в причастности к теракту в Берлине

время публикации: 18:01 | последнее обновление: 18:01 блог версия для печати фото
Арестован тунисец, подозреваемый в причастности к теракту в Берлине

Службы безопасности Германии держат в заключении 26-летнего уроженца Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке в Берлине, где погибли 12 человек.

Об этом сообщает в среду, 4 января, новостное агентство Reuters со ссылкой на главного федерального прокурора Германии.

В статье говорится, что в минувший вторник полиция обыскала жилище задержанного, который общался с главным подозреваемым, 24-летним соотечественников Анисом Амри – за день до того, как он направил свой грузовик на толпу людей.

Представитель федеральной прокуратуры, впрочем, отмечает, что убедительных доказательств виновности задержанного у сотрудников правоохранительных органов пока нет, а за решеткой он находится в связи с мошенничеством: этот человек получал социальные выплаты на основе фальшивых документов.

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