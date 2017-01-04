Из тюрьмы на Филиппинах сбежали более 150 заключенных

Свыше 150 заключенных совершили побег из тюрьме на юге Филиппин после того, как на тюрьму было совершено вооруженное нападение, в результате которого был убит один из надзирателей, сообщает BBC.

Нападавших было несколько десятков. Согласно подозрению филиппинских властей, речь идет об исламистских сепаратистах, которые использовали нападение на тюрьму чтобы помочь бежать своим соратникам.

Перестрелка, в ходе которой был совершен побег, продолжалась в течение нескольких часов.

Филиппинская полиция и армия проводят операцию по поиску и задержанию беглецов. До сих пор известно, что им удалось задержать шестерых заключенных.