4 января 2017 г.
последняя новость: 11:04
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:10 Из тюрьмы на Филиппинах сбежали более 150 заключенных
08:11 Казахстан отменил въездные визы для граждан Израиля
08:06 Госпитализирован один из самых известных преступников в США Чарльз Мэнсон
02:19 В районе островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,9
01:15 В аэропорту Калининграда самолет "Аэрофлота" из-за неполадки выехал за пределы ВПП
00:32 В Белом доме объяснили, почему США не ввели санкции против Путина
19:06 Книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф" стала в Германии бестселлером
17:40 Оппозиционер Гальперин вышел на Красную площадь: он хочет знать, где находится Дадин
16:21 Жители Мошонок попросили переименовать их село к Новому году
15:54 В Умани задержаны братья-израильтяне, разбившие статую Иисуса на кресте
В мире

Из тюрьмы на Филиппинах сбежали более 150 заключенных

время публикации: 10:10 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Тюрьма на Филиппинах

Свыше 150 заключенных совершили побег из тюрьме на юге Филиппин после того, как на тюрьму было совершено вооруженное нападение, в результате которого был убит один из надзирателей, сообщает BBC.

Нападавших было несколько десятков. Согласно подозрению филиппинских властей, речь идет об исламистских сепаратистах, которые использовали нападение на тюрьму чтобы помочь бежать своим соратникам.

Перестрелка, в ходе которой был совершен побег, продолжалась в течение нескольких часов.

Филиппинская полиция и армия проводят операцию по поиску и задержанию беглецов. До сих пор известно, что им удалось задержать шестерых заключенных.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 января 2017 г.
В результате бунта в бразильской тюрьме погибли не менее 56 заключенных







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 4 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017