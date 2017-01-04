4 января 2017 г.
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В мире

В соцсетях появился хэштаг #ГдеИльдарДадин

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 12:19 блог версия для печати фото
Ильдар Дадин

В Москве у здания ФСИН продолжаются одиночные пикеты и задержания их участников, требующих ФСИН сообщить, где находится активист Ильдар Дадин, о судьбе которого ничего не известно уже 32 дня. Тем временем в социальных сетях появился новый хэштаг #ГдеИльдарДадин.

Во вторник правоохранительными органами был задержан активист движения "Демократическая революция в России" Марк Гальперин. В среду полиция задержала у здания ФСИН еще шесть человек.

Тем временем российские писатели, общественные деятели и журналисты требуют от руководства Федеральной службы исполнения наказаний сообщить о местонахождении Ильдара Дадина. Среди тех, кто подписал открытое письмо, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Лев Рубинштейн, Лев Тимофеев.

В начале января главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов направил официальный запрос во ФСИН о местонахождении Дадина.

Напомним, что более месяца тому назад оппозиционный активист Ильдар Дадин был этапирован из колонии в Сегеже в неизвестном направлении, ФСИН отказывается сообщать, где он находится. Правозащитники считают, что есть основания опасаться за жизнь и здоровье заключенного после того, как он предал гласности информацию о преступлениях сотрудников ФСИН в колонии ИК-7.

Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить о местонахождении Дадина до 9 января, а 24 января Конституционный суд РФ будет рассматривать жалобу Дадина на статью, по которой он был осужден. Если адвокаты, не знающие о местонахождении подзащитного, не успеют получить у него необходимые подписи, представлять активиста в процессе будет некому.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 января 2017 г.
Оппозиционер Гальперин вышел на Красную площадь: он хочет знать, где находится Дадин
// NEWSru.co.il // В мире // 5 декабря 2016 г.
Ильдара Дадина этапировали из ИК-7 в неизвестном направлении
// NEWSru.co.il // В мире // 28 ноября 2016 г.
Во ФСИН опровергли утверждения Ильдара Дадина о пытках







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Среда, 4 января 2017 г.
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