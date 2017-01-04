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В мире

В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

время публикации: 00:32 | последнее обновление: 00:32 блог версия для печати

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест объяснил, почему США не ввели санкции против президента РФ Владимира Путина.

На брифинге, прошедшем во вторник, 3 января, журналисты задали вопрос, почему США не внесли Путина в список санкций в связи с хакерскими атаками, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Москву.

"Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке", — цитирует Эрнеста РИА Новости.

Как передает ТАСС, на вопрос о том, когда можно ожидать публикации полного отчета американской разведки о хакерских атаках, представитель Белого дома ответил, что это произойдет до 20 января, то есть до окончания срока полномочий действующей администрации.

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