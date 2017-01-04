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В мире

В аэропорту Калининграда самолет "Аэрофлота" из-за неполадки выехал за пределы ВПП

время публикации: 01:15 | последнее обновление: 01:24 блог версия для печати фото
В аэропорту Калининграда самолет "Аэрофлота" из-за неполадки выехал за пределы ВПП

Самолет Airbus A321 компании "Аэрофлот", совершавший рейс по маршруту Москва- Калининград, при посадке в аэропорту Храброво из-за неполадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщил ТАСС источник в воздушной гавани, инцидент произошел во вторник, 3 января, в 22:30 по местному времени.

На борту авиалайнера находились 167 пассажиров и членов экипажа. Они были эвакуированы по надувным трапам. Пострадавших нет.

По оперативным данным, при выходе с ВПП на грунт в самолете подломилась передняя стойка.

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