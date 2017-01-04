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В мире

Казахстан отменил въездные визы для граждан Израиля

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Казахстан отменил въездные визы для граждан Израиля
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Самат Ордабаев и посол Израиля Михаэль Бродский
Казахстан отменил въездные визы для граждан Израиля

Власти Казахстана объявили во вторник, 3 января, об отмене въездных виз для граждан Израиля и еще 33 государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD).

Безвизовое нахождение на территории Казахстана будет возможно на срок до 30 дней.

Решение было принято в рамках политики привлечения иностранных инвестиций.

Посол Израиля в Казахстане Михаэль Бродский в комментарии для NEWSru.co.il сказал по этому поводу: "Отмена виз для граждан Израиля, въезжающих в Казахстан в качестве туристов, – это следствие хороших отношений между нашими странами и свидетельство заинтересованности Казахстана в израильских туристах и развитии бизнес-связей. В ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Казахстан в конце прошлого года был подписан меморандум о намерении двух стран прийти к соглашению об отмене виз на двусторонней основе, а также была достигнута договорённость о начале прямых полётов между Израилем и Казахстаном. Надеюсь, что обе договорённости будут реализованы в этом году".

Отметим, что односторонняя отмена Казахстаном въездных виз для граждан 34 государств, включая Израиль, не означает введения двустороннего безвизового режима. Астана и Иерусалим должны подписать соглашение о двусторонней отмене виз, которое должно быть утверждено парламентами и ратифицировано правительствами Казахстана и Израиля. Дата подписания такого соглашения пока неизвестна.

Напомним, что 14 декабря 2016 года в Астане в ходе переговоров между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу была подписана совместная декларация о намерении двух стран освободить от визовых требований владельцев биометрических национальных паспортов. Тогда посол Израиля в Астане Михаэль Бродский в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il подтвердил, что декларация о намерении ввести безвизовый режим между Казахстаном и Израилем касается пока только обладателей биометрических паспортов, подчеркнув, что в Казахстане большинство граждан уже обладают биометрическими паспортами.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2016 г.
После визита в Казахстан премьер-министр Нетаниягу возвращается в Израиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2016 г.
Израиль и Казахстан договорились о частичной отмене визового режима







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