4 января 2017 г.
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Жертва "порно-мести" судится с Google, Yahoo и Bing: она требует убрать ее имя из поиска

время публикации: 21:40 | последнее обновление: 21:40 блог версия для печати

30-летняя учащаяся одного из колледжей Нью-Йорка подает в суд на корпорации Google, Yahoo и Bing, от которых требует убрать ее имя из поисковиков, посколько она стала жертвой так называемой "порно-мести".

Об этом пишет в среду, 4 января, газета The New York Post.

По версии истицы, изложенной в исковом заявлении, ее бывший бойфренд втайне от нее снимал на видео сексуальные сцены, а когда их отношения прервались, выложил ролики в интернет.

Студентка, которая выросла в семье африканских иммигрантов, носит необычную фамилию, состоящую из четырех букв и имеющую похабную коннотацию. Таким образом, набор ее имени в поисковике ведет на порнографические сайты.

Адвокат истицы Райан Конан утверждает, что этот инцидент наносит серьезный ущерб репутации женщины и вредит ее карьере – по этой причине ее даже не приняли в интернатуру.

В статье отмечается, что требование убрать фамилию из поисковиков является беспрецедентным в судебной практике.

Кроме того, в законодательстве штата Нью-Йорк не содержится запрета на публикацию порно-роликов, снятых без согласия второй стороны, и полиция не вправе арестовать бойфренда истицы.

Эксперты полагают, что женщина проиграет процесс и ее имя не б удет удалено из поисковиков.

В то же время на сайте Google и платформах Bing, Xbox Live, и OneDrive есть пошаговая инструкция, позволяющая убирать свидетельства "порно-мести".

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Среда, 4 января 2017 г.
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