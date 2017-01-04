Жертва "порно-мести" судится с Google, Yahoo и Bing: она требует убрать ее имя из поиска

30-летняя учащаяся одного из колледжей Нью-Йорка подает в суд на корпорации Google, Yahoo и Bing, от которых требует убрать ее имя из поисковиков, посколько она стала жертвой так называемой "порно-мести".

Об этом пишет в среду, 4 января, газета The New York Post.

По версии истицы, изложенной в исковом заявлении, ее бывший бойфренд втайне от нее снимал на видео сексуальные сцены, а когда их отношения прервались, выложил ролики в интернет.

Студентка, которая выросла в семье африканских иммигрантов, носит необычную фамилию, состоящую из четырех букв и имеющую похабную коннотацию. Таким образом, набор ее имени в поисковике ведет на порнографические сайты.

Адвокат истицы Райан Конан утверждает, что этот инцидент наносит серьезный ущерб репутации женщины и вредит ее карьере – по этой причине ее даже не приняли в интернатуру.

В статье отмечается, что требование убрать фамилию из поисковиков является беспрецедентным в судебной практике.

Кроме того, в законодательстве штата Нью-Йорк не содержится запрета на публикацию порно-роликов, снятых без согласия второй стороны, и полиция не вправе арестовать бойфренда истицы.

Эксперты полагают, что женщина проиграет процесс и ее имя не б удет удалено из поисковиков.

В то же время на сайте Google и платформах Bing, Xbox Live, и OneDrive есть пошаговая инструкция, позволяющая убирать свидетельства "порно-мести".