Госпитализирован один из самых известных преступников в США Чарльз Мэнсон

Один из самых известных американских преступников 82-летний Чарльз Мэнсон госпитализирован, его перевезли из тюрьмы в Калифорнии в одну из больниц, пишет Los Angeles Times.

Судя по публикации, Мэнсон тяжело болен. Место его госпитализации не называется.

Бывший лидер коммуны "Семья" Чарльз Миллз Мэнсон отбывает пожизненное заключение. Члены его коммуны в 1969 году совершили серию жестоких убийств. В частности, 9 августа 1969 года Мэнсон вместе с членами своей банды напал в Лос-Анджелесе на супругу режиссера Романа Поланского, 26-летнюю актрису Шэрон Тэйт. Одна из преступниц, Сьюзан Аткинс, нанесла Шэрон, которая находилась на девятом месяце беременности, 16 ножевых ранений. Еще четыре человека, находившиеся в тот момент в доме, были зарезаны или застрелены. Перед тем, как покинуть место расправы, злоумышленники написали кровью на входной двери слово "Pig" ("свинья"). Всего банда "Семья" совершила 8 убийств.