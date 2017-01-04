4 января 2017 г.
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Цукерберг обнародовал план на 2017 год. Пользователи: он хочет стать президентом

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:23 блог версия для печати фото
Цукерберг обнародовал план на 2017 год

Миллиардер Марк Цукерберг, создатель и глава компании Facebook, обнародовал свою цель на 2017 год: он планирует побывать во всех штатах США и пообщаться с их жителями, чтобы поближе узнать своих сограждан. Об этом пишет в среду, 4 января, издание Cristian Science Monitor.

Авторы статьи напоминают, что создатель самой популярной в мире социальной сети каждый год ставит себе задачи для расширения кругозора, стараясь узнать нечто новое за пределами его профессиональных интересов.

"За последние годы я пробежал 365 миль, написал простую программу для управления своим домом, прочел 25 книг и выучил китайский. Мой личный вызов на 2017 год состоит в том, чтобы посетить все штаты и встретить людей в каждом из них к концу года. Я уже провел значительное время во многих штатах, таким образом, я должен буду поехать приблизительно в 30 штатов в этом году, чтобы решить эту задачу", – написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По мнению Цукерберга, раскол общества сегодня велик как никогда – человечество переживает "поворотный момент в истории". Он считает необходимым в связи с этим "поменять правила игры таким образом, чтобы они работали для всех".

Ряд пользователей интернета подозревает, впрочем, что задача Цукерберга более практична, чем он декларирует: миллиардер, по их мнению, задумался об участии в президентских выборах в США и ранди этого начинает знакомиться с потенциальными избирателями.

Слухи эти возникли после того, как были опубликованы неподписанные документы, в которых оговаривается, что если Цукерберг начнет работать на правительство, то сохранит контроль над компанией Facebook, напоминает сайт NEWSru.com.

facebook
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