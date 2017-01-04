4 января 2017 г.
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В мире

Евреи Монтаны обеспокоены планируемым неонацистами маршем

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:04 блог версия для печати

Еврейская община штата Монтана обеспокоена планами неонацистов, которые намерены 15 января, в день, когда граждане США поминают Мартина Лютера Кинга, провести марш в городе Уайтфиш.

Об этом сообщает в среду, 4 января, сайт телеканала ABC.

Демонстрация, объявленная нео-нацистами, состоится в поддержку матери их лидера Ричарда Спенсера, президента National Policy Institute, который выполняет роль мозгового центра расистов. Жители города требуют от Шерри Спенсер продать дом в Вайтфише и осудить убеждения сына.

Неонацисты, в свою очередь, утверждают, что местные евреи якобы запугивали мать Ричарда Спенсера. В прошлом месяце Спенсер выступал на митинге расистов в Вашингтоне, где праздновали победу Дональда Трампа. Он приветствовал собравшихся нацистским салютом и возгласом "Хайль, Трамп!"

В прошлом месяце Ричард Спенсер выступал на митинге расистов в Вашингтоне, где праздновали победу Дональда Трампа. Он приветствовал собравшихся нацистским салютом и возгласом "Хайль, Трамп!"

Напомним, несколько недель назад националисты городка Вайтфиш опубликовали на своем сайте The Daily Stormer призыв к нападениям на проживающих в городе евреев. В тексте, выложенном на расистском сайте, приведены имена, номера телефонов, адреса, а также фотографии американских граждан еврейской национальности, "украшенные" желтыми звездами, какими метили евреев нацисты в период Холокоста.

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