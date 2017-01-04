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Из-за гололеда травматологи советуют жителям Берлина учиться ходить как пингвины

время публикации: 19:41 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
Пингвины ходят, перенося центр тяжести на ногу, которая в данный момент находится впереди

В связи с гололедом в Берлине ассоциация ортопедов и травматологов опубликовала на своем сайте рекомендации для населения, как избежать травм.

Агентство Reuters сообщает, что травматологи рекомендуют жителям столицы учиться ходить у пингвинов, так как это поможет им избежать падений.

По словам врачей, во время обычной ходьбы вес тела распределяется на обе ноги, что увеличивает риск потерять равновесие на скользкой поверхности. Пингвины же ходят, немного наклонившись вперед, перенося центр тяжести на ногу, которая в данный момент находится впереди.

Кроме самих рекомендаций, врачи разместили в интернете рисунки, с помощью которых объясняют разницу между походкой человека и пингвина.



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