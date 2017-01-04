4 января 2017 г.
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В мире

В Конгресс подан законопроект о переносе посольства США в Иерусалим

время публикации: 20:38 | последнее обновление: 20:38 блог версия для печати фото
Сенаторы-республиканцы – Марко Рубио и Тэд Круз

Сенаторы-республиканцы – Марко Рубио из Флориды, Дин Хеллер из Невады и Тэд Круз из Техаса – представили на рассмотрение коллег законопроект, требующий от президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Текст этого документа выложен в среду, 4 января, на официальном сайте сенатора Рубио.

В рамках этой инициативы средства, которые Конгресс выделяет Госдепартаменту на строительство, охрану и обустройство дипломатических миссий США за рубежом, будут урезаны наполовину до тех пор, пока не откроется посольство в Иерусалиме.

Напомним, что в прошлом месяце Киллиан Конвей, старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа и руководитель его предвыборного штаба, дала интервью американской радиостанции, в ходе которого заявила: перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим – один из главных приоритетов ее босса, который въедет в Белый дом 20 января.

Конвей напомнила, что Трамп недвусмысленно обещал это сделать в ходе предвыборной кампании, а также не раз повторял свое обещание в частных беседах после избрания. Она выразила уверенность в том, что израильтяне, а также американские евреи по достоинству оценят смелое решение нового президента.

Вопрос о переносе посольства США в Иерусалим является одним из наиболее спорных со дня основания Государства Израиль и яблоком раздора для политиков. Официальная позиция Госдепа США заключается в следующем: статус Иерусалима как столицы еврейского государства может быть определен лишь после урегулирования палестино-израильского конфликта.

С точки зрения американского истеблишмента Иерусалим и, в частности, его восточные районы, на которые претендуют палестинцы, по завершении британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одному из государств, и статус этого города будет определен лишь после подписания мирного договора.

В 1995 году американский Конгресс принял закон, признающий Иерусалим столицей Израиля, и требующий перенести в этот город американское посольство. Однако президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама неоднократно подписывали указы, торпедирующие реализацию закона. Свое решение они мотивировали соображениями безопасности и возможными дипломатическими осложнениями.

В платформе Демократической партии от 2008 года содержался следующий параграф: "Нереалистично ожидать, что итогом окончательного урегулирования станет отступление Израиля к линии прекращения огня 1949 года. Иерусалим – столица Израиля и останется таковой. Стороны признают, что окончательный статус будет определен в ходе переговоров, но он должен остаться единым городом, открытым для всех конфессий". Но в новой редакции платформы, утвержденной на съезде партии в 2012 году, Иерусалим не упоминался, а Израиль лишился звания главного регионального союзника США.

Летом 2012 года пресс-секретарю Белого дома Джею Карни на официальном брифинге был задан вопрос: какой город американская администрация признает израильской столицей. Он сообщил, что позиция Вашингтона не изменилась. Когда журналисты проявили настойчивость, Карни сделал все, чтобы уйти от ответа на вопрос, и слово "Иерусалим" он так и не произнес.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 12 декабря 2016 г.
Советник Трампа подтверждает: посольство США будет перенесено в Иерусалим
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2015 г.
Тэд Круз: Обаме следует открыть посольство в Иерусалиме, а не в Гаване
// NEWSru.co.il // Пресса // 10 июня 2015 г.
Статус Иерусалима – разменная карта в конфронтации между президентом и Конгрессом США. Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2012 г.
Новая платформа Обамы: Иерусалим больше не столица Израиля







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