4 января 2017 г.
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В мире

Штаб по борьбе с террором отозвал предупреждение о возможных терактах против израильтян в Индии

время публикации: 14:43 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
Штаб по борьбе с террором отозвал предупреждение о возможных терактах против израильтян в Индии

В среду, 4 января, Штаб по борьбе с террором отозвал предупреждение о высокой вероятности попыток совершения терактов против израильтян и других "западных целей" в юго-западных штатах Индии, включая Гоа.

По оценке штаба, после завершения новогодних праздников конкретной угрозы больше нет.

"Предупреждение отменено вследствие успешных профилактических действий местных сил безопасности и окончания массовых мероприятий по случаю празднования Нового года", – сказано в официальном сообщении.

Тем не менее, Штаб по борьбе с террором рекомендует израильтянам соблюдать осторожность, особенно в людных местах – на пляжах, в клубах и в ресторанах.

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// NEWSru.co.il // В мире // 30 декабря 2016 г.
Штаб по борьбе с террором предупреждает о возможных терактах против израильтян в Индии







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Среда, 4 января 2017 г.
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