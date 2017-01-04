Штаб по борьбе с террором отозвал предупреждение о возможных терактах против израильтян в Индии

В среду, 4 января, Штаб по борьбе с террором отозвал предупреждение о высокой вероятности попыток совершения терактов против израильтян и других "западных целей" в юго-западных штатах Индии, включая Гоа.

По оценке штаба, после завершения новогодних праздников конкретной угрозы больше нет.

"Предупреждение отменено вследствие успешных профилактических действий местных сил безопасности и окончания массовых мероприятий по случаю празднования Нового года", – сказано в официальном сообщении.

Тем не менее, Штаб по борьбе с террором рекомендует израильтянам соблюдать осторожность, особенно в людных местах – на пляжах, в клубах и в ресторанах.