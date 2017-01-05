Умер советский космонавт Игорь Волк

Советский летчик-космонавт Игорь Волк скончался в возрасте 79 лет. Он умер 3 января в городе Жуковский Московской области, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов – человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов", – цитирует сообщение агентство "Интерфакс".

Игорь Волк – космонавт-исследователь космического корабля "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7", заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации "Земля и космонавтика".

17-29 июля 1984 года Игорь Волк совершил космический полет на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" продолжительностью 11 суток 19 часов (совместно с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой). 29 июля 1984 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.