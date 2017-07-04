Взрыв на фабрике в Бангладеш: не менее 10 человек погибли, десятки пострадали

Не менее десяти человек погибли и несколько десятков пострадали в результате взрыва бойлера на швейной фабрике в Бангладеш, сообщает Reuters.

Согласно заявлению пожарной службы, девять человек были убиты на месте, еще один умер в больнице.

Причина взрыва не сообщается.

Трагедия произошла на фабрике в пригороде Дакки – столицы и крупнейшего города Бангладеш.

Владельцем фабрики является компания Multifabs Limited, которая поставляет одежду фирмам-клиентам в Швеции, Дании, Германии, России, Испании, Нидерландах и Великобритании.

Швейная индустрия Бангладеш, в которой работают четыре миллиона жителей страны, составляет 80% от государственного экспорта.