Взрыв на фабрике в Бангладеш: не менее 10 человек погибли, десятки пострадали

Не менее десяти человек погибли и несколько десятков пострадали в результате взрыва бойлера на швейной фабрике в Бангладеш, сообщает Reuters.
Согласно заявлению пожарной службы, девять человек были убиты на месте, еще один умер в больнице.
Причина взрыва не сообщается.
Трагедия произошла на фабрике в пригороде Дакки – столицы и крупнейшего города Бангладеш.
Владельцем фабрики является компания Multifabs Limited, которая поставляет одежду фирмам-клиентам в Швеции, Дании, Германии, России, Испании, Нидерландах и Великобритании.
Швейная индустрия Бангладеш, в которой работают четыре миллиона жителей страны, составляет 80% от государственного экспорта.