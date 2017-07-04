Билл Гейтс: "великодушие" Германии грозит наводнить Европу миллионами африканцев

Миллиардер Билл Гейтс, создатель компании Microsoft, дал интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, в ходе которого предостерег европейских лидеров от чрезмерного гостеприимства в отношении мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Гейтс считает, что политика Германии, которая продолжает принимать у себя десятки тысяч беженцев, ищущих лучшей жизни, грозит усугублением миграционного кризиса на всем европейском континенте.

61-летний миллиардер полагает, что разумнее использовать эти средства для искоренения причин, порождающих массовую миграцию, и параллельно с этим ужесточить законы, регулирующие прием мигрантов.

"С одной стороны вы хотите продемонстрировать свое великодушие и принимаете беженцев. Но чем щедрее вы, тем шире распространяется слух о вашем гостеприимстве, и все большее количество африканцев покидают свой континент и направляются в Европу в поисках лучшей жизни. Германия не в состоянии принять всех, кто хочет тут жить", – приводит издание слова основателя Microsoft.

Он также похвалил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее готовность выделить 07% ВВП страны на помощь отсталым странам и призвал других европейских лидеров следовать ее примеру.

Напомним, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс тратит сотни миллионов долларов на борьбу с бедностью и болезнями на африканском континенте.

Напомним, что согласно отчету правительства Германии, данные которого опубликовала газета Bild, в Европу в ближайшее время может прибыть до 6,6 миллионов человек, из которых 2,5 миллиона, жителей Северной Африки уже "сидят на чемоданах".