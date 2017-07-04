Канадский младенец получил медицинскую карточку без указания гендера

В канадской провинции Британская Колумбия новорожденному младенцу была выдана медицинская карта без указания гендера, и родитель ребенка борется за то, чтобы получить такое же свидетельство о рождении, сообщает CBC.

Младенец, Сирти Атли Доти, родилась в минувшем ноябре при домашних родах у Кори Доти, которая не определяет свой пол как мужской или женский и предпочитает, чтобы ребенок в будущем сам определил свой гендер.

В медицинской карте, недавно полученной ребенком, на месте пола стоит буква "U". Такое же требование родитель младенца выдвигает к властям провинции, требуя у них не указывать пол в свидетельстве о рождении.

Однако власти Британской Колумбии пока отказываются от предоставления такого документа.





