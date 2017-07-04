Житель Краснодара зверски убил пенсионерку и троих детей, которые его "троллили"

Правоохранительные органы Краснодара завершили предварительное расследование уголовного дела о жестоком убийстве четырех человек, пенсионерки и ее внуков, с которыми расправился сосед, 29-летний Денис Данилов, действовавший по наущению своей матери Елены.

Об этом сообщает во вторник, 4 июля, официальный сайт областного управления СК РФ.

Обвиняемые проживают в городе Краснодар по адресу Первый проезд им. Шевченко – по соседству с потерпевшими. У соседей систематически возникали конфликты, приведшие к многочисленным судебным разбирательствам и неприязненным отношениям", – говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, Елена Данилова "в течение нескольких лет воздействовала на своего сына, сформировав у него враждебное отношение к соседям". Женщина была недовольна тем, что в соседском дворе "постоянно шумят дети".

Данилова на протяжении нескольких лет незаконно собирала сведения о личной и семейной жизни соседей, производя скрытую видеосъемку их повседневной жизни. Женщина "всячески настраивала сына против них, сообщала о надуманных ею противоправных действиях, принуждала его следить за соседями, формируя неприязненное отношение к потерпевшим".

28 июля 2016 года обвиняемый, вооружившись кинжалом и топором, через незапертую входную дверь незаконно проник на территорию соседей. Войдя в дом, он набросился на пенсионерку и нанес ей множество ударов, а затем убил ее внуков – девочек 7-9 лет и 11-летнего мальчика. Все пострадавшие скончались на месте.

В это время мать убийцы, "оказывая пособничество, проявляя исключительное бессердечие и безжалостность, включила радио на установленном у них во дворе музыкальном центре с колонками, а затем помогала скрывать следы преступления".

Спустя два дня обвиняемый был задержан в одном из домов поселка Мирный Северского района.

В ходе следствия Денис Данилов объяснил мотивы преступления следующим образом: "Эти граждане троллили мою семью. И у меня возник позыв, пойти и долбануть тех, кто в доме. И я пошел".

Когда следователь объявил о своем намерении задержать и мать Дениса, она, чтобы избежать ответственности, "сообщила о готовности передать следователю в качестве взятки 50 тысяч рублей". Сыщик предупредил злоумышленницу об уголовной ответственности за эти действия, однако она все равно передала деньги, после чего была задержана полицейскими.

Дениса Данилова обвиняют в нарушении параграфов "а, в, д" ч. 2 статьи УК РФ №105 ("Убийство нескольких лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью"), и ч. 2 статьи №139 ("Незаконное проникновение в чужой дом").

Его матери Елене Даниловой предъявлено обвинение в нарушении ч. 4, 5 статьи №33, параграфов "а, в, д" ч. 2 статьи №105 ("Подстрекательство и пособничество в совершении убийства"), ч. 1 статьи №37 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и ч. 3 статьи №291 ("Взятка") УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения.