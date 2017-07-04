"Жиды, помните 1 июля": серия антисемитских инцидентов во Львове

Неизвестные злоумышленники швырнули бутылку с зажигательной смесью в здание главной львовской синагоги, расположенной на улице Братьев Михновских. Об этом инциденте, происшедшем 30 июня, пишет во вторник, 4 июля, местное издание Zaxid.net со ссылкой на .уведомление пресс-службы горсовета Львова

Адель Дианова, директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье", сообщила, что кроме этого случая во Львове был совершен еще один акт вандализма в отношении евреев: на стенах синагоги, расположенной по адресу ул. Шолом-Алейхема, 12, неизвестные написали оскорбительные высказывания.

"На ул. Михновских в синагогу бросили "коктейль Молотова". Но в окно он не попал – он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на улице Шолом-Алейхема, где находится бывший дом еврейской общины, написали "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев", – приводит издание слова Диановой.

Горсовет Львова поспешил заявить, что осуждает эти антисемитские выходки: "Мы решительно осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам и требуем максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет толерантным городом".

Сетевое украинское издание "Страна" сообщает, что недавно вандалы исписали стеллу, расположенную на львовской Площади Синагог, свастиками и лозунгами скинхедов.