4 июля 2017 г.
последняя новость: 14:21
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:17 "Жиды, помните 1 июля": серия антисемитских инцидентов во Львове
13:04 Китайский гей получит компенсацию за принудительное лечение
12:32 Канадский младенец получил медицинскую карточку без указания гендера
12:01 СМИ: оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию
10:37 В Подмосковье в мангале нашли останки человека, среди задержанных бывший повар
10:26 Взрыв на фабрике в Бангладеш: не менее 10 человек погибли, десятки пострадали
10:09 Израильтянка задержана в США по подозрению в покушении на убийство
09:52 КНДР объявила об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
05:57 В Тулузе мотоциклисты в мусульманской одежде убили одного и ранили шестерых человек
22:13 В аэропорту Бостона такси врезалось в группу людей у входа в здание
В мире

"Жиды, помните 1 июля": серия антисемитских инцидентов во Львове

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
"Жиды, помните 1 июля": серия антисемитских инцидентов во Львове

Неизвестные злоумышленники швырнули бутылку с зажигательной смесью в здание главной львовской синагоги, расположенной на улице Братьев Михновских. Об этом инциденте, происшедшем 30 июня, пишет во вторник, 4 июля, местное издание Zaxid.net со ссылкой на .уведомление пресс-службы горсовета Львова

Адель Дианова, директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье", сообщила, что кроме этого случая во Львове был совершен еще один акт вандализма в отношении евреев: на стенах синагоги, расположенной по адресу ул. Шолом-Алейхема, 12, неизвестные написали оскорбительные высказывания.

"На ул. Михновских в синагогу бросили "коктейль Молотова". Но в окно он не попал – он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на улице Шолом-Алейхема, где находится бывший дом еврейской общины, написали "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев", – приводит издание слова Диановой.

Горсовет Львова поспешил заявить, что осуждает эти антисемитские выходки: "Мы решительно осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам и требуем максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет толерантным городом".

Сетевое украинское издание "Страна" сообщает, что недавно вандалы исписали стеллу, расположенную на львовской Площади Синагог, свастиками и лозунгами скинхедов.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017