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В мире

В Тулузе мотоциклисты в мусульманской одежде убили одного и ранили шестерых человек

время публикации: 05:57 | последнее обновление: 06:03 блог версия для печати фото
В Тулузе мотоциклисты в мусульманской одежде убили одного и ранили шестерых человек

Поздно вечером 3 июля во французском городе Тулуз двое мужчин на мотоциклах, на которых была традиционная мусульманская одежда, открыли огонь по группе людей, сообщает France 3.

По данным AFP, в результате нападения один человек был убит, шестеро получили ранения. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Позже полиция заявила, что речь идет о "сведении счетов", версия теракта исключается, передает РИА Новости. Было сказано также, что погибший был известен правоохранительным органам (то есть состоял на учете в связи с криминальной деятельностью). Имя погибшего пока не называется.

Стрелявшие скрылись. Ведется их розыск.



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