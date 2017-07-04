В Тулузе мотоциклисты в мусульманской одежде убили одного и ранили шестерых человек

Поздно вечером 3 июля во французском городе Тулуз двое мужчин на мотоциклах, на которых была традиционная мусульманская одежда, открыли огонь по группе людей, сообщает France 3.

По данным AFP, в результате нападения один человек был убит, шестеро получили ранения. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Позже полиция заявила, что речь идет о "сведении счетов", версия теракта исключается, передает РИА Новости. Было сказано также, что погибший был известен правоохранительным органам (то есть состоял на учете в связи с криминальной деятельностью). Имя погибшего пока не называется.

Стрелявшие скрылись. Ведется их розыск.





