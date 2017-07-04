Германия назвала лидеров планеты в области шпионажа на ее территории

Россия, Китай и Иран являются лидерами в области разведывательной деятельности на территории Германии. Такие данные содержатся в докладе контрразведки ФРГ, представленном во вторник, 4 июля, в Берлине, сообщает информационное агентство РИА Новости.

"Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Исламская республика Иран – основные игроки в области шпионажа, направленного против Германии. Помимо этого другие, преимущественно западные государства играют все более значительную роль", – говорится в отчете Федерального ведомства по защите конституции за 2016 год.

При этом скандал вокруг прослушки телефонных переговоров канцлера Ангелы Меркель в документе не упоминается, а тема деятельности спецслужб США затронута лишь вскользь, отмечается в статье.

"В центре разведывательной работы России в 2016 году находились обостренные отношения между ЕС и Турцией, будущее ЕС после голосования по Brexit и европейская политика в области безопасности и обороны. Усилия российской разведки были направлены на определение реакции Европы на российскую военную операцию в Сирии. Российские спецслужбы интересуются политическими и экономическими темами, особенно в области энергетики (сырьевая безопасность и обеспечение) и военной сфере (саммит NАТО, кибер-стратегия, вооружения", – цитирует агентство текст этого документа.

Среди стран, которые активно занимаются шпионажем в Германии, фигурирует также Турция, а основным объектом усилий иностранных разведок назван "правительственный квартал" в Берлине.

Касаясь темы деятельности американских спецслужб на территории Германии, авторы доклада отмечают, что за последний год количество сообщений в СМИ на тему активности АНБ США по сравнению с предыдущим годом сократилось.

Вместе с тем, в документе отмечено, что "в феврале 2016 года WikiLeaks вновь опубликовала отрывки из документов о предположительно отслеживаемых АНБ телефонных номерах, прежде всего в Германии, Франции и Италии".