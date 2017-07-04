4 июля 2017 г.
последняя новость: 14:59
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:34 Германия назвала лидеров планеты в области шпионажа на ее территории
13:17 "Жиды, помните 1 июля": серия антисемитских инцидентов во Львове
13:04 Китайский гей получит компенсацию за принудительное лечение
12:32 Канадский младенец получил медицинскую карточку без указания гендера
12:01 СМИ: оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию
10:37 В Подмосковье в мангале нашли останки человека, среди задержанных бывший повар
10:26 Взрыв на фабрике в Бангладеш: не менее 10 человек погибли, десятки пострадали
10:09 Израильтянка задержана в США по подозрению в покушении на убийство
09:52 КНДР объявила об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
05:57 В Тулузе мотоциклисты в мусульманской одежде убили одного и ранили шестерых человек
В мире

Германия назвала лидеров планеты в области шпионажа на ее территории

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:34 блог версия для печати фото
Германия назвала лидеров планеты в области шпионажа на ее территории

Россия, Китай и Иран являются лидерами в области разведывательной деятельности на территории Германии. Такие данные содержатся в докладе контрразведки ФРГ, представленном во вторник, 4 июля, в Берлине, сообщает информационное агентство РИА Новости.

"Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Исламская республика Иран – основные игроки в области шпионажа, направленного против Германии. Помимо этого другие, преимущественно западные государства играют все более значительную роль", – говорится в отчете Федерального ведомства по защите конституции за 2016 год.

При этом скандал вокруг прослушки телефонных переговоров канцлера Ангелы Меркель в документе не упоминается, а тема деятельности спецслужб США затронута лишь вскользь, отмечается в статье.

"В центре разведывательной работы России в 2016 году находились обостренные отношения между ЕС и Турцией, будущее ЕС после голосования по Brexit и европейская политика в области безопасности и обороны. Усилия российской разведки были направлены на определение реакции Европы на российскую военную операцию в Сирии. Российские спецслужбы интересуются политическими и экономическими темами, особенно в области энергетики (сырьевая безопасность и обеспечение) и военной сфере (саммит NАТО, кибер-стратегия, вооружения", – цитирует агентство текст этого документа.

Среди стран, которые активно занимаются шпионажем в Германии, фигурирует также Турция, а основным объектом усилий иностранных разведок назван "правительственный квартал" в Берлине.

Касаясь темы деятельности американских спецслужб на территории Германии, авторы доклада отмечают, что за последний год количество сообщений в СМИ на тему активности АНБ США по сравнению с предыдущим годом сократилось.

Вместе с тем, в документе отмечено, что "в феврале 2016 года WikiLeaks вновь опубликовала отрывки из документов о предположительно отслеживаемых АНБ телефонных номерах, прежде всего в Германии, Франции и Италии".

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017