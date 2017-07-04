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В мире

Белый дом сообщил дату встречи Путина и Трампа: 7 июля в Гамбурге

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото
Белый дом сообщил дату встречи Путина и Трампа: 7 июля в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин встретятся и проведут двусторонние переговоры в пятницу, 7 июля, в рамках саммита G20, который начинается на этой неделе в Гамбурге.

Об этом пишет во вторник, 4 июля, новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что политики намерены в ходе этой встречи обсудить международный терроризм, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины", – отметил Ушаков, назвав обсуждение этих тем "вполне логичным".

"Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь" – приводит РИА Новостислова российского чиновника.

Ушаков также подчеркнул, что есть ряд других вопросов, которые Москва готова обсуждать – ситуация в регионе, контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. По его словам, Россия и США, крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за стабильность в мире.

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