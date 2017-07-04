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В мире

КНДР объявила об успешных испытаниях "межконтинентальной" баллистической ракеты

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 09:52 блог версия для печати фото
КНДР объявила об успешных испытаниях "межконтинентальной" баллистической ракеты

Власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров, сообщает Reuters.

Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США.

Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.

Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут.

Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ).

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