"10-дневная гастроль за хорошие деньги": израильтянка ищет киллера на Craigslist

Израильтянка Даниэлла Дана Лайман, проживающая в городе Понка Сити, штат Оклахома, предложила 4.000 долларов и оплату сопутствующих расходов тому, кто возьмется отравить ее бывшего мужа, находящегося в Израиле.

Об этом пишет во вторник, 4 июля, местная газета Тhe Oklahoman.

Это предложение она опубликовала на сайте Craigslist под вымышленным именем Саманта Даури, сформулировав его следующим образом: "Десятидневная гастроль за рубежом для любителя – за хорошее вознаграждение". Среди требований к претенденту на эту роль она перечислила "креативность, открытость, дружелюбие и позитивное мышление", а также "смелость и удаль".

Один из пользователей ресурса откликнулся на это предложение, параллельно обратившись в ФБР. В минувшую субботу неудачливая отравительница была арестована, а на следующий день ей предъявили обвинения в попытке использовать интернет для совершения убийства.

Наемному убийце предлагалось нанять ее мужа-таксиста якобы для осмотра израильских достопримечательностей, и каждое утро в течение недели подсыпать ему рицин в кофе. На встрече с предполагаемым киллером Лайман представилась агентом Службы внешней разведки "Мосад", своего бывшего супруга назвала "террористом ИГ", разъяснив, что не может сама выполнить эту операцию в связи с беременностью.

В ходе обыска в доме обвиняемой были обнаружены распечатанные инструкции по изготовлению ядовитого вещества рицин – белкового токсина растительного происхождения – его применению, а также несколько десятков касторовых бобов, ступку и пестик. Список инструкций был озаглавлен "Операция Инсектицид".

Даниэлла переехала в США в 2007 году, познакомившись с военнослужащим армии США Джереми Лайманом, а спустя три года вышла за него замуж. В 2014 году, во время посещения Израиля, бывший супруг Даниэллы Шахар Абукассис обратился в раввинатский суд с просьбой предоставить ему право на встречи с их общим ребенком – 13-летней дочерью. Судьи встали на сторону отца и запретили девочке покидать Израиль на время расследования, однако мать похитила ее и увезла обратно в США.

В настоящее время Лайман грозит лишение свободы сроком на 10 лет и штраф в размере 250.000 долларов.