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В мире

СМИ: оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию

время публикации: 12:01 | последнее обновление: 12:01 блог версия для печати фото
Вячеслав Мальцев

Ведущий оппозиционного блога "Артподготовка" и бывший кандидат в депутаты Госдумы от списка ПАРНАС Вячеслав Мальцев уехал из России, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря движения "Русский марш" Дениса Романова.

Пока не сообщается, куда именно уехал Мальцев.

По словам Романова, Мальцев покинул страну, узнав, что его планируют арестовать.

В апреле Мальцев был задержан в своем доме в Саратове по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов на митинге в Москве 26 марта. В квартире оппозиционера был произведен обыск.

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// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2017 г.
В Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев







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