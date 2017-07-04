СМИ: оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию

Ведущий оппозиционного блога "Артподготовка" и бывший кандидат в депутаты Госдумы от списка ПАРНАС Вячеслав Мальцев уехал из России, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря движения "Русский марш" Дениса Романова.

Пока не сообщается, куда именно уехал Мальцев.

По словам Романова, Мальцев покинул страну, узнав, что его планируют арестовать.

В апреле Мальцев был задержан в своем доме в Саратове по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов на митинге в Москве 26 марта. В квартире оппозиционера был произведен обыск.