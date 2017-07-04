В Подмосковье в мангале нашли останки человека, среди задержанных бывший повар

На базе отдыха в Солнечногорском районе Московской области сторожем в мангале рядом с одним из домиков были обнаружены обугленные части человеческого тела, сообщает РИА Новости.

В публикации сказано, что неподалеку от мангала в кустах была найдена голова человека без ушей (уши нашли на мангале).

Были установлены подозреваемые в совершении этого преступления: они в состоянии опьянения спали в домике, рядом с которым стоял мангал. В помещении были найдены предполагаемые орудия преступления – топор, молоток, пила.

Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь, говорится в публикации.

Подозреваемые задержаны. Один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане.

По мнению следователей, причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

На сайте Следственного комитета по Московской области пока не публикуется никакой информации об этом преступлении.