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Учреждена премия им. Шимона Переса: ее получат израильтянин и немец

время публикации: 18:03 | последнее обновление: 18:03 блог версия для печати фото
Учреждена премия им. Шимона Переса: ее получат израильтянин и немец

Немецко-израильский "Форум будущего" и МИД Германии учредили приз имени покойного экс-президента Израиля Шимона Переса, который будет вручен человеку, внесшему значительный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Церемония награждения состоится в октябре этого года в Берлине, претендентом на эту премию могут стать граждане ФРГ и Израиля в возрасте от 18 до 45 лет, достигшие впечатляющих результатов в своей области деятельности.

Победители, которых определит жюри из выдающихся ученых, политиков и общественных деятелей, получат денежный приз в размере 10.000 евро, заявки принимаются до 31 июля, сообщается 4 июля на официальном сайте "Форума будущего".

Напомним, что патриарх израильской политики Шимон Перес, занимавший посты главы правительства и президента и внесший значительный вклад в построение и развитие еврейского государства, скончался в сентябре 2016 года.

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