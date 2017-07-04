В UNESCO принята очередная антиизраильская резолюция

Комитет всемирного наследия UNESCO во вторник, 4 июля, проголосовал за очередную резолюцию, отрицающую суверенитет Израиля над Старым городом Иерусалима и осуждающую проведение раскопок в исторической части израильской столиц.

Для того, чтобы гарантировать принятие этой резолюции арабские страны и палестинские политики согласились смягчить формулировки. Тем не менее, им не удалось добиться того, чтобы она была принята единогласно.

Против резолюции проголосовали всего три страны. В этой дипломатической битве Израиль поддержали три страны: Буркина-Фасо, Ямайка, Филиппины.

Воздержались Ангола, Хорватия, Финляндия, Перу, Польша, Португалия, Южная Корея, Танзания.

Резолюцию поддержали десять стран. Азербайджан, Индонезия, Ливан, Тунис, Казахстан, Кувейт, Турция, Вьетнам, Куба и Зимбабве выступили на стороне палестинцев.

Вместе с тем, комментируя итоги голосования UNESCO, комментаторы отмечают, что израильским дипломатам удалось одержать небольшую победу. По информации сайта Ynet, еще за два часа до начала голосования арабские страны были уверены, что предложенная ими резолюция будет принята единогласно, однако израильским дипломатам удалось изменить ситуацию.





