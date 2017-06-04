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В мире

Теракты в центре Лондона, есть погибшие и раненые

время публикации: 01:28 | последнее обновление: 05:33 блог версия для печати фото
В результате терактов в центре Лондона есть погибшие и раненые. 3 июня 2017 г.
В результате терактов в центре Лондона есть погибшие и раненые. 3 июня 2017 г.
В результате терактов в центре Лондона есть погибшие и раненые. 3 июня 2017 г.

В центре Лондона поздно вечером в субботу, 3 июня, были совершены два теракта. Есть погибшие и раненые. Согласно сообщению службы скорой помощи британской столицы, в больницы были доставлены не менее 20 пострадавших.

Около 22:30 по местному времени на Лондонском мосту автомобиль совершил наезд на людей.

Как сообщает корреспондент новостной службы BBC Хоули Джонс, случайно оказавшаяся на месте происшествия и ставшая его очевидцем, микроавтобус белого цвета, двигавшийся со скоростью около 50 миль в час (примерно 80 км/ч), выехал на тротуар и сбил пешеходов.

По некоторым данным, водитель автомобиля был задержан. Это пока официально не подтверждено.

На место прибыли крупные силы полиции. Мост был перекрыт и оцеплен. Также была закрыта станция метро London Bridge.

Вскоре поступила информация о нападении с применением холодного оружия на рынке Боро (Borough Market), расположенном рядом с Лондонским мостом. По свидетельствам очевидцев, нападавших было несколько. Известно, что полицейские применили оружие.

Полиция Лондона опубликовала заявление, согласно которому речь идет о терактах.

Сообщалось также о поножовщине в районе Воксхолл, однако в полиции заявили что данный инцидент, по всей видимости, не связан с происшедшим на Лондонском мосту и рынке Боро.

Информация уточняется.

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