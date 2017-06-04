4 июня 2017 г.
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В мире

Скотланд-Ярд: среди погибших в результате теракта есть иностранные граждане

время публикации: 19:57 | последнее обновление: 21:15 блог версия для печати фото
Заместитель шефа Скотланд-Ярда Марк Роули
Скотланд-Ярд: среди погибших в результате теракта есть иностранные граждане
Скотланд-Ярд: среди погибших в результате теракта есть иностранные граждане

По уточненным данным, жертвами терактов в Лондоне стали семь человек, 48 были ранены. Состояние 21 пострадавшего оценивается врачами как тяжелое, об этом сообщает Reuters.

Заместитель шефа Скотланд-Ярда Марк Роули на брифинге сообщил, что среди убитых есть иностранные граждане. "Семь человек были убиты тремя нападавшими, опознание жертв продолжается. Этот процесс может занять определенное время, так как мы полагаем, что некоторые из них приехали из-за рубежа", - цитирует Роули ТАСС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о гибели одного гражданина своей страны в результате теракта.

Спустя несколько часов министерство иностранных дел Франции подтвердило гибель своего гражданина. Согласно сообщению МИДа, семеро французов получили ранения различной степени тяжести. Четверо находятся в больницах Лондона в критическом состоянии.

Известно, что среди раненых есть граждане Австралии.

Информации о гражданах Израиля среди погибших или пострадавших на данный момент нет.

В субботу, 3 июня, около 22:30 по местному времени на Лондонском мосту автомобиль совершил наезд на людей. Корреспондент новостной службы BBC Хоули Джонс, случайно оказавшаяся на месте происшествия и ставшая его очевидцем, сообщал, что микроавтобус белого цвета, двигавшийся со скоростью около 50 миль в час (примерно 80 км/ч), выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Позже три человека, вооруженные ножами, вошли на территорию продуктового рынка Borough Market и напали на посетителей одного из ресторанов.

Лондонская полиция признала эти нападения терактами.

Глава британского правительства Тереза Мэй выступила с обращением к народу и заявила, что политические партии страны, приостановившие предвыборные кампании в связи с терактами в Лондоне, возобновят предвыборную агитацию уже 5 июня. По ее словам, парламентские выборы, назначенные на 8 июня, состоятся по расписанию.

В ходе спецоперации в районе Баркинг на востоке Лондона столичной полицией были задержаны 12 человек, подозреваемых в причастности к лондонским терактам. Среди задержанных несколько женщин.

Это был третий теракт в Великобритании за последние три месяца.

22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне был совершен наезд на прохожих, после чего террорист выскочил из машины и, вооруженный двумя ножами, побежал к зданию парламента, где ранил еще несколько человек. Только после этого полиции удалось застрелить террориста, которым оказался уроженец Великобритании 52-летний Халид Масуд. В результате этого теракта погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.

22 мая на стадионе Manchester Arena в Манчестере был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека и более 60 получили ранения. Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения.



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// NEWSru.co.il // В мире // 4 июня 2017 г.
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