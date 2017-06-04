В связи с терактами в Лондоне задержаны 12 человек

В ходе спецоперации в районе Баркинг на востоке Лондона столичной полицией были задержаны 12 человек, подозреваемых в причастности к лондонским терактам 3 июня.

- После терактов в центре Лондона. Фоторепортаж

Облавы в районе Баркинг продолжаются. Согласно сообщениям СМИ, район оцеплен. Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в квартире одного из убитых террористов.

В субботу, 3 июня, около 22:30 по местному времени на Лондонском мосту автомобиль совершил наезд на людей.

Как сообщает корреспондент новостной службы BBC Хоули Джонс, случайно оказавшаяся на месте происшествия и ставшая его очевидцем, микроавтобус белого цвета, двигавшийся со скоростью около 50 миль в час (примерно 80 км/ч), выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Позже три человека, вооруженные ножами, вошли на территорию продуктового рынка Borough Market и напали на посетителей одного из ресторанов.

Лондонская полиция признала эти нападения терактами.

Глава британского правительства Тереза Мэй выступила с обращением к народу и заявила, что политические партии страны, приостановившие предвыборные кампании в связи с терактами в Лондоне, возобновят предвыборную агитацию уже 5 июня. По ее словам, парламентские выборы, назначенные на 8 июня, состоятся по расписанию.

Это был третий теракт в Великобритании за последние три месяца.

22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне был совершен наезд на прохожих, после чего террорист выскочил из машины и, вооруженный двумя ножами, побежал к зданию парламента, где ранил еще несколько человек. Только после этого полиции удалось застрелить террориста, которым оказался уроженец Великобритании 52-летний Халид Масуд. В результате этого теракта погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.

22 мая на стадионе Manchester Arena в Манчестере был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека и более 60 получили ранения. Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения.