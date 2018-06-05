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В мире

Биньямину Нетаниягу не удалось переубедить Ангелу Меркель

время публикации: 4 июня 2018 г., 19:58 | последнее обновление: 4 июня 2018 г., 22:53 блог версия для печати фото
После завершения переговоров Биньямин Нетаниягу и Ангела Меркель выступили с совместным заявлением
Основной темой сегодняшних переговоров в Берлине стало "ядерное соглашение" с Ираном
Меркель осудила использование ХАМАСом детей, но отметила необходимость программ помощи гражданскому населению сектора Газы

В понедельник, 4 июня, Биньямин Нетаниягу вылетел в Европу, где проведет переговоры с европейскими лидерами. Турне, которому в Израиле придают большое значение, израильский премьер начал с Берлина.

После завершения переговоров Биньямин Нетаниягу и Ангела Меркель выступили с совместным заявлением. "У нас нет разногласий по поводу необходимости совместных действий против агрессии Ирана. У нас также нет никаких проблем с взаимопониманием", - заявил Биньямин Нетаниягу.

Ангела Меркель отметила, что Германия согласна с тем, что активность Ирана на Ближнем Востоке может быть "причиной для беспокойства", особенно для Израиля. "После самого большого преступления против человечности, Холокоста, мы рады стоять бок о бок с Израилем и поддерживать его", - заявила канцлер.

Ангела Меркель также подтвердила появившиеся ранее сообщения о своем предстоящем визите в Иерусалим. 5 октября она прилетит в Израиль во главе немецкой делегации, в которую войдут бизнесмены и экономисты.

Основными темами сегодняшних переговоров в Берлине стали "ядерное соглашение" с Ираном, а также его дальнейшее присутствие в Сирии. Биньямин Нетаниягу настаивал на необходимости отмены соглашения или внесения в него существенных правок, но, судя по поступающим из Берлина сообщениям, переубедить Меркель ему не удалось.

"У нас есть разногласия относительно ядерного соглашения и его важности, а также по поводу отказа Германии выйти из договора с Тегераном. Но мы знаем, какое влияние Иран имеет на Ближнем Востоке и какую опасность он представляет для Израиля. Мы должны использовать все свое дипломатическое влияние, чтобы не позволить Тегерану осуществить свои угрозы", - сказала Ангела Меркель, отметив, что собранные израильской разведкой данные об иранской ядерной программе важны, поскольку придают "прозрачность" проблеме.

На переговорах в Берлине также обсуждался палестино-израильский кризис. Меркель еще раз повторила: она верит в силу дипломатии и убеждена, что в основе соглашения между Иерусалимом и Рамаллой будет лежать принцип двух государств. Меркель осудила использование ХАМАСом детей и женщин, но отметила необходимость программ помощи гражданскому населению сектора Газы.

По итогам переговоров Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы уважаем Германию и ее канцлера, несмотря на разногласия относительно ядерного соглашения с Ираном".

После переговоров Нетаниягу и Меркель, которые проходили при закрытых дверях, состоялось заседание в расширенном составе при участии представителей Германии и израильской делегации.

Из Германии Нетаниягу отправился в Париж, где 5 июня встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем израильский лидер посетит Лондон и проведет переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

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