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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: десятки погибших, сотни пострадавших

время публикации: 05:37 | последнее обновление: 06:24 блог версия для печати фото
Извержение вулкана Фуэго

В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли не менее 25 человек, около 300 пострадали, сообщают местный телеканал Canal Antigua и агентство РИА Новости.

Радиостанция Emisoras Unidos передает, что более трех тысяч человек были эвакуированы. Это природное бедствие затронуло 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

Нынешнее извержение вулкана Фуэго признано одним из самых сильных за последние годы. Из-за активности этого вулкана закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".

Согласно оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии Гватемалы, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря, передает ТАСС.

Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы, он находится всего в 40 км к юго-западу от столицы республики.

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