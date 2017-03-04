The New York Times: команда Трампа замечена в активных контактах с союзниками Путина

Издание The New York Times опубликовало новые подробности о встречах представителей команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами. В частности, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт, неоднократно в течение подготовки к выборам связывался со своим давним знакомым – российским переводчиком в Киеве, подозреваемым украинскими властями в шпионаже в пользу России.

Джей Ди Гордон, экс-сотрудник Пентагона, также входящий в команду Трампа, встречался с послом России Сергеем Кисляком, а Джейсон Гринблатт, специальный представитель Белого дома на международных переговорах, встретился минувшим летом с главным раввином России Берлом Лазаром, являющимся, как пишет The New York Times, "союзником президента Путина". По словам Гринблатта, раввин Лазар был в числе нескольких представителей ХАБАД, с которыми он встречался во время предвыборной кампании, при этом "вопросы взаимоотношений США и РФ практически не обсуждались".

Напомним, в конце минувшей недели лидеры демократов потребовали, чтобы министр юстиции США Джефф Сешнс ушел в отставку. Демократов возмутило, что Сешнс скрыл информацию о своих встречах с российским послом Сергеем Кисляком в Вашингтоне. В январе, в ходе слушаний в американском конгрессе, предшествовавших его назначению на пост главы американского минюста, Джефф Сешнс категорически отрицал какие-либо контакты с российскими представителями во время президентской кампании в США, напоминает ВВС.

Между тем, американские дипломаты, в разные годы работавшие в России, считают, что отказ представителей команды Трампа от встреч с российскими официальными лицами выглядел бы абсурдно и противоречил интересам США.

Джон Байерли, посол США в Москве с 2008-го по 2012 год, заметил, что поведение демократов выглядит так, как будто они хотят в своей подозрительности "перещеголять русских". Он заметил, что уровень "антизападного и антиамериканского безумства" в России побуждает его старых знакомых отказаться от встречи с ним, так как они боятся обвинений в излишней симпатии к Соединенным Штатам.





