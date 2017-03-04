4 марта 2017 г.
последняя новость: 12:19
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:47 В Ирландии, на территории детдома, найдено массовое захоронение останков детей
11:25 The New York Times: команда Трампа замечена в активных контактах с союзниками Путина
08:46 Подросток, напавший в Марселе на учителя-еврея, приговорен к тюремному заключению
08:14 В Мексике убит известный журналист
06:48 В Туве убиты родители и двое их маленьких детей
06:00 Около Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9
20:33 "Телефонный террорист" Хуан Томпсон занимался подлогами, работая журналистом
17:46 Экс-модель, "жертва" миллиардера Эпштейна, обворовала бутик Victoria's Secret
16:48 В США задержан "террорист", угрожавший еврейским центрам
15:47 На северо-западе Лондона найден снаряд времен Второй мировой войны
В мире

The New York Times: команда Трампа замечена в активных контактах с союзниками Путина

время публикации: 11:25 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
The New York Times: команда Трампа замечена в активных контактах с союзниками Путина
The New York Times: команда Трампа замечена в активных контактах с союзниками Путина
The New York Times: команда Трампа замечена в активных контактах с союзниками Путина

Издание The New York Times опубликовало новые подробности о встречах представителей команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами. В частности, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт, неоднократно в течение подготовки к выборам связывался со своим давним знакомым – российским переводчиком в Киеве, подозреваемым украинскими властями в шпионаже в пользу России.

Джей Ди Гордон, экс-сотрудник Пентагона, также входящий в команду Трампа, встречался с послом России Сергеем Кисляком, а Джейсон Гринблатт, специальный представитель Белого дома на международных переговорах, встретился минувшим летом с главным раввином России Берлом Лазаром, являющимся, как пишет The New York Times, "союзником президента Путина". По словам Гринблатта, раввин Лазар был в числе нескольких представителей ХАБАД, с которыми он встречался во время предвыборной кампании, при этом "вопросы взаимоотношений США и РФ практически не обсуждались".

Напомним, в конце минувшей недели лидеры демократов потребовали, чтобы министр юстиции США Джефф Сешнс ушел в отставку. Демократов возмутило, что Сешнс скрыл информацию о своих встречах с российским послом Сергеем Кисляком в Вашингтоне. В январе, в ходе слушаний в американском конгрессе, предшествовавших его назначению на пост главы американского минюста, Джефф Сешнс категорически отрицал какие-либо контакты с российскими представителями во время президентской кампании в США, напоминает ВВС.

Между тем, американские дипломаты, в разные годы работавшие в России, считают, что отказ представителей команды Трампа от встреч с российскими официальными лицами выглядел бы абсурдно и противоречил интересам США.

Джон Байерли, посол США в Москве с 2008-го по 2012 год, заметил, что поведение демократов выглядит так, как будто они хотят в своей подозрительности "перещеголять русских". Он заметил, что уровень "антизападного и антиамериканского безумства" в России побуждает его старых знакомых отказаться от встречи с ним, так как они боятся обвинений в излишней симпатии к Соединенным Штатам.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 3 марта 2017 г.
The New York Times: Кушнер и Флинн встречались с российским послом в декабре
// NEWSru.co.il // В мире // 2 марта 2017 г.
Генпрокурор США в ходе предвыборной кампании тайно встречался с российским послом
// NEWSru.co.il // В мире // 15 февраля 2017 г.
Белый дом подтвердил, что Трамп знал о лжи Флинна несколько недель







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 4 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017