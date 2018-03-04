"Русский союз Латвии" использует тему Холокоста в борьбе против закрытия русских школ

В субботу, 3 марта, на странице партии "Русский союз Латвии" в социальной сети Facebook появилась публикация, проводящая параллель между ликвидацией в Латвии русскоязычных школ и Катастрофой европейского еврейства.

Партия цитирует статью за подписью Л.Новиковой, опубликованную русскоязычным сайтом Vesty.lv. Она призывает противников закрытия школ выйти на манифестацию и спасти их от ликвидации – точно так же, как немки, устроившие в 1943 году демонстрацию на улице Розенштрассе в Берлине, спасли своих еврейских мужей от уничтожения.

"Это документальный урок истории на тему того, что могут воля и мужество несдавшихся. И насколько опасно сдаваться. В наше время и в нашей стране нет, слава Богу, прямой угрозы жизни. Но присутствуют, к великому сожалению, параллели с геббельсовской пропагандой", – утверждается в статье.

РСЛ не впервые пытается использовать гибель шести миллионов европейских евреев в своих политических целях. На манифестации против закрытия школ, состоявшейся несколько месяцев назад, можно было увидеть лозунг на английском языке: "Остановите Холокост русского образования в Латвии".

"Русский союз" не представлен в латвийском сейме, и смог добиться избрания только одного своего представителя в органы местного самоуправления. Однако РСЛ принадлежит один из восьми мандатов, которыми располагает Латвия в Европейском парламенте. Этот пост занимает Татьяна Жданок.

Напомним, что в 2016 году Жданок оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что в ходе поездки на Ближний Восток делегация Европарламента, в которую входила и она, встретилась в Бейруте с представителем ливанской "Хизбаллы" Мухаммадом Раадом – главой политического крыла группировки из ближайшего окружения главаря этой террористической организации Хасана Насраллы. Он был близким другом Имада Мугнии, возглавлявшего боевое крыло "Партии аллаха". Раад занимает непримиримую позицию в отношении Израиля, требуя уничтожения "сионистского образования".





